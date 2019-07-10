Солист легендарной группы Машина времени дал интервью телеведущей Ксении Собчак. Андрей Макаревич считает, что его соотечественники плохо переносят любую критику.

Солист легендарной группы "Машина времени" дал интервьютелеведущей Ксении Собчак. Андрей Макаревич считает, что его соотечественникиплохо переносят любую критику.Во время беседы Ксения Собчак припомнила музыкантускандальное высказывание, который тот произнес в эфире белорусского радио. "Кочевникипривыкли гадить, потому что они не сидят на местах: они завтра едут дальше. Можно не заботится о чистоте. Подозреваю, чтоу русских это осталось со времен татарского ига", – процитировала теледива АндреяМакаревича.После Ксения спросила: жалеет ли артист об этом высказывании.Многие тогда посчитали эти слова оскорбительными, разгорелся большой скандал."Здесь я не совсем точно сформулировал. Я имел ввиду вотчто: в нас очень много намешено. И от Орды и от Азии. Кочевник совершенноестественно мусорит там, где живет, потому что завтра он будет в другом месте.Мы во много унаследовали эту скверную черту, к сожалению", – оправдывался Макаревичв эфире YouTube-шоу "Осторожно, Собчак!".отметил, что россияне зря обиделись на это еговысказывание. Откуда произрастает "болезненное самолюбие" соотечественников – дляартиста было и остается большой загадкой.Музыкант отметил, что сам этим комплексом не страдает.Критика его тоже задевает, но он на нее реагирует спокойно, стараетсяразобраться, посмотреть на себя со стороны."А вот эта вот тоска по величию несостоявшемуся… Чертвозьми, давайте станем великими, а потом будем гордиться. Для этого надоперестать дурака валять: деньги тратить на науку, производство, медицину иобразование, а не на ракеты, и через десять лет нам будет чем гордиться. Нет. Мыбудем надувать щеки. Ну давайте", – рассудил .