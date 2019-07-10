Курс рубля уйдет в пике во второй половине 2019 года. О такой вероятности сообщили финансовые аналитики. По их мнению, к падению российской валюты приведет снижение сальдо текущих операций, вывоз капитала нефинансовым секторов и другие факторы.

Курс рубля уйдет в пике во второй половине 2019 года. О такой вероятности сообщили финансовые аналитики. По их мнению, к падению российской валюты приведет снижение сальдо текущих операций, вывоз капитала нефинансовым секторов и другие факторы.Если цена на нефть североморской марки Brent сохранится науровне 64 долларов, то во втором или четвертом квартале текущего года курсрубля снизится по отношению к доллару. С таким прогнозом выступили экспертыTelegram-канала Focus Pocus.Они не исключили, что к концу года за доллар будут давать 65рублей и выше. Как утверждает "Лента.ру", канал ведут аналитикиРайфайзен-банка.По данным Центробанка, во втором квартале этого года сальдосчета текущих операций составляло чуть более 12 миллиардов долларов. В первомквартале – 33,7 миллиарда. Но курс рубля не слабел. Аналитики связываютустойчивость "деревянного" с притоком нерезидентов в госдолг.Эксперты уверены: у рубля мало шансов закрепиться на текущихпозициях. Приток нерезидентов в госдолг иссякнет, а нефинансовый секторпродолжит вывозить капитал, прогнозируют аналитики. Все это окажет негативноевоздействие на курс рубля.Ранее "Дни.ру" проводили среди экспертов поповоду динамику российской валюты в июле. Большинство аналитиков предреклинебольшое падение курса рубля. По мнению директора по развитию RebridgeCapital, Ольги Хрипченко, на стоимость "деревянного" повлияетнегативный информационный фон и отток частного капитала за границу.Схожего мнения придерживается персональный брокер ИФК"Солид" Евгений Маришин. По его мнению, из-за сезонного оттокасредств за рубеж рост курса рубля приостановится. Во второй половине июляотечественные компания будут выплачивать дивиденды иностранным инвесторам, а тестанут обменивать рубль на другие валюты и выводить средств за границу.