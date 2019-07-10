Курс рубля уйдет в пике во второй половине 2019 года. О такой вероятности сообщили финансовые аналитики. По их мнению, к падению российской валюты приведет снижение сальдо текущих операций, вывоз капитала нефинансовым секторов и другие факторы.
Курс рубля уйдет в пике во второй половине 2019 года. О такой вероятности сообщили финансовые аналитики. По их мнению, к падению российской валюты приведет снижение сальдо текущих операций, вывоз капитала нефинансовым секторов и другие факторы.
Если цена на нефть североморской марки Brent сохранится на
уровне 64 долларов, то во втором или четвертом квартале текущего года курс
рубля снизится по отношению к доллару. С таким прогнозом выступили эксперты
Telegram-канала Focus Pocus.
Они не исключили, что к концу года за доллар будут давать 65
рублей и выше. Как утверждает "Лента.ру", канал ведут аналитики
Райфайзен-банка.
По данным Центробанка, во втором квартале этого года сальдо
счета текущих операций составляло чуть более 12 миллиардов долларов. В первом
квартале – 33,7 миллиарда. Но курс рубля не слабел. Аналитики связывают
устойчивость "деревянного" с притоком нерезидентов в госдолг.
Эксперты уверены: у рубля мало шансов закрепиться на текущих
позициях. Приток нерезидентов в госдолг иссякнет, а нефинансовый сектор
продолжит вывозить капитал, прогнозируют аналитики. Все это окажет негативное
воздействие на курс рубля.
Ранее "Дни.ру" проводили среди экспертов по
поводу динамику российской валюты в июле. Большинство аналитиков предрекли
небольшое падение курса рубля. По мнению директора по развитию Rebridge
Capital, Ольги Хрипченко, на стоимость "деревянного" повлияет
негативный информационный фон и отток частного капитала за границу.
Схожего мнения придерживается персональный брокер ИФК
"Солид" Евгений Маришин. По его мнению, из-за сезонного оттока
средств за рубеж рост курса рубля приостановится. Во второй половине июля
отечественные компания будут выплачивать дивиденды иностранным инвесторам, а те
станут обменивать рубль на другие валюты и выводить средств за границу.