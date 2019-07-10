Президенту Украины Владимиру Зеленскому, решившему отказаться от военного парада в День независимости, предъявили серьезные претензии. Вооруженные радикалы объединились против главы государства и сделали резкие заявления в его адрес.

Президенту Украины Владимиру Зеленскому, решившему отказаться от военного парада в День независимости, предъявили серьезные претензии. Вооруженные радикалы объединились против главы государства и сделали резкие заявления в его адрес.Отказ Зеленского от военного парада возмутил участников такназываемой антитеррористической операции в Донбассе. Они предложили провести 24августа в центре Киева Марш воли.Свое мнение о Зеленском радикалы эмоционально высказали всоциальных сетях. "Слушай сюда, чувак в мятой рубашке", – обратился кглаве государства один из участников так называемой АТО. По его словам, армияне заслужила "такого унизительного отношения к себе". Он напомнилЗеленскому, что тот наслаждался красивой жизнью, пока украинские солдатывоевали в Донбассе."Парад мы проведем и без сопливых! Для нас это делочести и дань памяти перед погибшими побратимами. А ты можешь пока шаурмыпожрать", – написал другой участник боевых действий.Еще один комментатор предположил, что"чувствует свою ущербность", поэтому отменил парад. Пользователь Сетинапомнил, что нынешний украинский лидер не имеет никакого отношения к армии.Военный парад в честь Дня независимости проводится наУкраине ежегодно с 1994 года. Но в этом году Владимир Зеленский решилотказаться от помпезного мероприятия из-за дороговизны.Вместо этого глава государства предложил направить 300миллионов гривен (более 11 миллионов долларов) на премии украинским военным.Деньги получат солдаты срочной службы, сержанты, офицеры и все те, ктоучаствует в операции в Донбассе, написал президент на своей странице вFacebook.Вместо парада 24 августа состоится "чествованиегероев". Однако в каком формате пройдет мероприятие, неуточнил.