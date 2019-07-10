Президенту Украины Владимиру Зеленскому, решившему отказаться от военного парада в День независимости, предъявили серьезные претензии. Вооруженные радикалы объединились против главы государства и сделали резкие заявления в его адрес.
Президенту Украины Владимиру Зеленскому, решившему отказаться от военного парада в День независимости, предъявили серьезные претензии. Вооруженные радикалы объединились против главы государства и сделали резкие заявления в его адрес.
Отказ Зеленского от военного парада возмутил участников так
называемой антитеррористической операции в Донбассе. Они предложили провести 24
августа в центре Киева Марш воли.
Свое мнение о Зеленском радикалы эмоционально высказали в
социальных сетях. "Слушай сюда, чувак в мятой рубашке", – обратился к
главе государства один из участников так называемой АТО. По его словам, армия
не заслужила "такого унизительного отношения к себе". Он напомнил
Зеленскому, что тот наслаждался красивой жизнью, пока украинские солдаты
воевали в Донбассе.
"Парад мы проведем и без сопливых! Для нас это дело
чести и дань памяти перед погибшими побратимами. А ты можешь пока шаурмы
пожрать", – написал другой участник боевых действий.
Еще один комментатор предположил, что
"чувствует свою ущербность", поэтому отменил парад. Пользователь Сети
напомнил, что нынешний украинский лидер не имеет никакого отношения к армии.
Военный парад в честь Дня независимости проводится на
Украине ежегодно с 1994 года. Но в этом году Владимир Зеленский решил
отказаться от помпезного мероприятия из-за дороговизны.
Вместо этого глава государства предложил направить 300
миллионов гривен (более 11 миллионов долларов) на премии украинским военным.
Деньги получат солдаты срочной службы, сержанты, офицеры и все те, кто
участвует в операции в Донбассе, написал президент на своей странице в
Facebook.
Вместо парада 24 августа состоится "чествование
героев". Однако в каком формате пройдет мероприятие, не
уточнил.