Гоген Солнцев высказался о разводе Лолиты Милявской. Шоумен не удивлен, что брак эксцентричной артистки подошел к концу.

Гоген Солнцев высказался о разводе Лолиты Милявской. Шоумен не удивлен, что брак эксцентричной артистки подошел к концу."Все удивлены, что они просуществовали вместе целых девять лет, учитывая их неравные статусы. Все-таки Дима – обычный тренер из Белоруссии, а Лола – звезда национального масштаба. Этому мезальянсу не давали больше года! Думаю, они продержались благодаря мужеству и терпению Лолы: она помогала ему во всем, вытаскивала из секты", – высказал свое мнение Гоген Солнцев.Эпатажный шоумен убежден, что разводе произошел из-за того, что в какой-то момент Лолита Милявская устала "тащить на своем горбу" Дмитрия Иванова, потому что уже "запал не тот". Гоген уверен, что певице нужен либо 90-летний старик, "чтобы особо не напрягал", либо он – "зажигательный фейерверк"."Я бы с удовольствием предложил ей руку и сердце. Надеюсь, Лолочка прочитает вашу газету, рассмотрит мою кандидатуру и со мной свяжется, чтобы мы обсудили детали брачного договора", – выразил надежду Гоген Солнцев в разговоре с .Напомним, о расставании с мужем Лолита Милявская объявила на своей официальной страничке в социальной сети Instagram несколько дней назад. Новость стала громом среди ясного неба, ведь до последнего дня пара казалась гармоничной.