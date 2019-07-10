Полицейские обнаружили у 28-летней приезжей 41 полиэтиленовый сверток с наркотическим средством – героином...

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве задержали приезжую женщину по подозрению в покушении на сбыт наркотического средства – героина.Оперативникам поступила информация о 28-летней приезжей, которая может быть причастна к распространению запрещенных средств и веществ на территории Москвы.В результате оперативно-розыскных мероприятий женщина была задержана на Туристской улице. При личном досмотре полицейские обнаружили у нее 41 полиэтиленовый сверток с порошкообразным веществом. Исследованием установлено, что изъятое является наркотическим средством – героином, массой более 100 граммов.Следствием ОМВД России по району Северное Тушино г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Подозреваемая задержана в порядке статьи 91 УПК РФ.Пресс-служба УВД по СЗАО(499) 192-59-56