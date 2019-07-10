Изъятый у злоумышленника материал содержит в своем составе наркотическое средство – гашиш, общей массой около 117 граммов...

Сотрудники ОНК УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве задержали мужчину, подозреваемого в покушении на сбыт наркотического средства – гашиша.В результате оперативно-розыскных мероприятий оперативники на Новогиреевской улице задержали подозреваемого – ранее неоднократно судимого 36-летнего москвича, у которого при обследовании жилого помещения было изъято прессованное вещество растительного происхождения. Согласно результатам исследования изъятый материал содержит в своем составе наркотическое средство – гашиш, общей массой около 117 граммов. Также при осмотре квартиры обнаружены и изъяты электронные весы, упаковочные материалы, приспособления для употребления наркотических средств и оборудование для культивирования наркотических средств растительного происхождения. Полицейские установили, что наркотическое вещество предназначалось для последующего сбыта через тайники-закладки.Следствием ОМВД России по району Новогиреево возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73