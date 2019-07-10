Андрей Малахов оправдал звание главного сплетника страны. В своем шоу
Прямой эфир телеканала Россия 1 телеведущий пытался выяснить, почему певица
Лолита Милявская разводится с мужем.
Андрей Малахов оправдал звание главного сплетника страны. В своем шоу
"Прямой эфир" телеканала "Россия 1" телеведущий пытался выяснить, почему певица
Лолита Милявская разводится с мужем.
В начале июля вокалистка ошарашила общественность новостью о
разводе. В соцсетях звезда сообщила, что вновь свободна, а ее брак, который
продлился почти десять лет, подошел к концу.
Шоумен Андрей Малахов не мог пройти мимо отличной темы для
своего ток-шоу "Прямой эфир", как говориться:
кому война, а кому мать родна. И, так как, судя по всему, уговорить Лолиту
Милявскую на эксклюзив пока не удалось, он решил покопаться в старых интервью
знаменитости.
В сегодняшнем выпуске телеведущий продемонстрировал кадры одной
из архивных программ, посвященных Лолите. Милявская приглашала телевизионщиков в
свой новый дом в Болгарии. Тогда вокалистка готовилась отметить 55-летие.
Примечательно, что уже тогда, в ноябре 2018 года, Лолита
Милявская признавалась ведущему , что ее отношения с мужем – тренером
по сквошу Дмитрием Ивановым – трещат по швам. К слову, в тот момент этим словам мало
кто придал значения.
"Я последний год
просыпаюсь каждый день с ощущением, что такое счастье в моей жизни есть, и что
это главный человек в моей жизни, ни на сколько не приуменьшаю. Все было и
ругались, и мне казалось, что вот-вот сейчас разойдемся. Естественная притирка.
Я не знаю, какое у него чувство разума, гораздо старше моего, что он решил, что
с этой женщиной будет жить. В принципе от меня уже можно было уйти уже раз двести.
Я иногда думала, что сейчас я проснусь, а его чемодана нет. Чемодан, вещи и я
тут одна. Я уже начинала плакать. Потом смотрю, это мы поругались, а он пошел
спать в детскую. Значит все нормально – никуда не ушел", – говорила Лолита
Милявская в одном из выпусков .