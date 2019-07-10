Андрей Малахов оправдал звание главного сплетника страны. В своем шоу Прямой эфир телеканала Россия 1 телеведущий пытался выяснить, почему певица Лолита Милявская разводится с мужем.

Андрей Малахов оправдал звание главного сплетника страны. В своем шоу"Прямой эфир" телеканала "Россия 1" телеведущий пытался выяснить, почему певицаЛолита Милявская разводится с мужем.В начале июля вокалистка ошарашила общественность новостью оразводе. В соцсетях звезда сообщила, что вновь свободна, а ее брак, которыйпродлился почти десять лет, подошел к концу.Шоумен Андрей Малахов не мог пройти мимо отличной темы длясвоего ток-шоу "Прямой эфир", как говориться:кому война, а кому мать родна. И, так как, судя по всему, уговорить ЛолитуМилявскую на эксклюзив пока не удалось, он решил покопаться в старых интервьюзнаменитости.В сегодняшнем выпуске телеведущий продемонстрировал кадры однойиз архивных программ, посвященных Лолите. Милявская приглашала телевизионщиков всвой новый дом в Болгарии. Тогда вокалистка готовилась отметить 55-летие.Примечательно, что уже тогда, в ноябре 2018 года, ЛолитаМилявская признавалась ведущему , что ее отношения с мужем – тренеромпо сквошу Дмитрием Ивановым – трещат по швам. К слову, в тот момент этим словам малокто придал значения."Я последний годпросыпаюсь каждый день с ощущением, что такое счастье в моей жизни есть, и чтоэто главный человек в моей жизни, ни на сколько не приуменьшаю. Все было иругались, и мне казалось, что вот-вот сейчас разойдемся. Естественная притирка.Я не знаю, какое у него чувство разума, гораздо старше моего, что он решил, чтос этой женщиной будет жить. В принципе от меня уже можно было уйти уже раз двести.Я иногда думала, что сейчас я проснусь, а его чемодана нет. Чемодан, вещи и ятут одна. Я уже начинала плакать. Потом смотрю, это мы поругались, а он пошелспать в детскую. Значит все нормально – никуда не ушел", – говорила ЛолитаМилявская в одном из выпусков .