Страшный инцидент произошел в испанской Памплоне. Традиционный забег с
быками привел к ужасным последствиям.
Страшный инцидент произошел в испанской Памплоне. Традиционный забег с
быками привел к ужасным последствиям.
Пострадали
два человека. Британец и американец получили тяжелые травмы. Оба доставлены
в больницу. Несмотря на происшествие, желающих посетить опасное массовое
мероприятие становится все больше, передает .
Фестиваль
заключается в том, что каждое утро толпа людей убегает по перекрытой узкой
улочке от двенадцати разъяренных быков. Этому обычаю уже более восьмисот
лет.