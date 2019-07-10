Страшный инцидент произошел в испанской Памплоне. Традиционный забег с быками привел к ужасным последствиям.

Страшный инцидент произошел в испанской Памплоне. Традиционный забег сбыками привел к ужасным последствиям.Пострадалидва человека. Британец и американец получили тяжелые травмы. Оба доставленыв больницу. Несмотря на происшествие, желающих посетить опасное массовоемероприятие становится все больше, передает .Фестивальзаключается в том, что каждое утро толпа людей убегает по перекрытой узкойулочке от двенадцати разъяренных быков. Этому обычаю уже более восьмисотлет.