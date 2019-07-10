Стало известно, из-за кого рассталась звездная пара. Ирина Шейк и Брэдли
Купер расторгли брак из-за близкого человека.
Стало известно, из-за кого рассталась звездная пара. Ирина Шейк и Брэдли
Купер расторгли брак из-за близкого человека.
Российская топ-модель рассталась с голливудским актером из-за
его мамы Глории Купер. Именно ее имя в разводных документах указано
в качестве причины расторжения брака.
Ирина Шейк с мужем долгое время
жили вместе с его мамой в особняке в Лос-Анджелесе. Такое соседство
вызывало в семье напряжение, сообщает . Однажды модель не выдержала,
и Куперу пришлось выбирать между супругой и матерью. Выбор был сделан
не в пользу Ирины Шейк. В результате Ирина Шейк переехала с дочкой
Леей в Нью-Йорк.
Напомним, о расставании Брэдли Купера и Ирины Шейк стало известно в середине мая этого года.
В начале июня уроженка Еманжелинска Челябинской области забрала
из дома свои вещи.
Как писали "Дни.ру", по слухам, разлад в отношениях
топ-модели и актера наступил после фильма "Звезда родилась". СМИ писали о
том, что между возлюбленным и Леди Гагой возникли романтические
отношения.
После
расставания с Брэдли Купером ведет очень активную социальную жизнь.
Модель стала чаще появляться в откровенных нарядах. По всей видимости, звезда хочет
заставить экс-избранника пострадать.