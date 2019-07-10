Злоумышленник под предлогом совершения сделки по обмену валюты сбыл потерпевшей фальшивые 500 долларов США, получив от нее подлинные купюры в размере 32 тысяч рублей...

«Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве совместно с ГСУ ГУ МВД России по г. Москве задержали безработного 59-летнего мужчину, сбывшего поддельные денежные средства», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В полицию обратилась женщина, сообщив о том, что неизвестный под предлогом совершения сделки по обмену валюты сбыл фальшивые 500 долларов США, получив от нее подлинные купюры в размере 32 тысяч рублей.Установлено, что потерпевшая зашла в отделение банка, чтобы обменять денежные средства. У входной группы она встретила злоумышленника, который предложил ей быстрый обмен по более выгодному курсу. В связи с тем, что гражданка спешила в аэропорт, она согласилась. Позже, обнаружив, что банкноты ненастоящие, она обратилась в полицию.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали ранее неоднократно судимого мужчину, сбывшего 5 поддельных денежных билетов ФРС США номиналом 100 долларов.По данному факту ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг».В настоящее время фигуранту предъявлено обвинение в инкриминируемом деянии и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности обвиняемого.Сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве обращаются ко всем гражданам, пострадавшим от противоправных действий подозреваемого, с просьбой звонить по телефонам: (495) 950-44-40 или в службу «102» (с мобильных телефонов – 112).Управление экономической безопасности и противодействия коррупции(495) 950-45-26