Басманный суд Москвы арестовал 121,7 миллиона евро, находящихся на банковских счетах экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова, который обвиняется в мошенничестве.

Басманный суд Москвы арестовал 121,7 миллиона евро, находящихся на банковских счетах экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова, который обвиняется в мошенничестве. Об этом СМИ сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева.Как уточняется, 4 июля Басманный суд удовлетворил ходатайство следственных органов о наложении ареста на денежные средства Михаила Абызова в сумме 121,7 миллиона евро, находящиеся на счетах в банке. Данное постановление пока не обжаловано, передает ТАСС. Сумма арестованных средств по текущему курсу составляет порядка 8,7 миллиарда рублей, сообщает ТАСС.1 апреля текущего года Басманный суд Москвы арестовал находящиеся на расчетных счетах денежные средства Михаила Абызова в размере более 437 миллионов рублей, 2 апреля – два жилых дома и два земельных участка в Московской области, три квартиры, четыре комнаты и машино-место в Москве. 16 июня Преображенский суд арестовал 1,667 тысячи обыкновенных акций АО "Промышленные технологии" (следствие оценивает их стоимость в 160 тысяч рублей). По мнению следствия, арест имущества Абызова необходим, чтобы обеспечить выплату компенсации потерпевшим и штрафа государству в случае, если Абызову будет вынесен обвинительный приговор.