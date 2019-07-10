Доступ к информации о прохождении наркозависимыми назначенного лечения, медицинской и социальной реабилитации перестанут быть тайной для органов российской уголовно-исполнительной системы. Поправки в законодательство разработал Минюст.

Доступ к информации о прохождении наркозависимыми назначенного лечения, медицинской и социальной реабилитации перестанут быть тайной для органов российской уголовно-исполнительной системы. Поправки в законодательство разработал Минюст.Сейчас по статье 72.1 Уголовного кодекса России суд может обязать осужденного пройти лечение от наркомании, мед или соцреабилитацию, напоминает РИА Новости. Но только без согласия самого человека или его родственников эта информация не может быть дана уголовно-исполнительным органам. На пути этой передачи стоит закон "Об основах здоровья граждан в РФ".Минюст предлагает дополнить пункт 3 части 4 статьи 13 Федерального закона № 323-ФЗ и установить, что при осуществлении контроля за исполнением осужденным обязанности пройти лечение и реабилитацию от наркомании сведения об этом предоставляются органу уголовно-исполнительной системы по его запросу без согласия осужденного или его законного представителя.