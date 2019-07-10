Отношения между Ираном и США могут пройти кризис, только если Вашингтон отменит санкции против Тегерана. Об этом заявил глава Организации по атомной энергии Ирана.

Отношения между Ираном и США могут пройти кризис, только если Вашингтон отменит санкции против Тегерана. Об этом заявил глава Организации по атомной энергии Ирана.По его словам, если на Тегеран перестанут давить и насильно усаживать за стол переговоров, то иранские власти будут готовы отказаться от ядерного оружия. Пока же односторонние ограничения приводят лишь к негативным последствиям. Так заявил постпред Ирана при ООН. Он отметил, что американские санкции мешают бороться с терроризмом и наркотрафиком. А это уже вредит не только Ирану, передает телеканал "Россия 24".