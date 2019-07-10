Генпрокуратура Украины завела уголовное дело по статье о финансировании терроризма против телеканала NewsOne. Он вместе с телеканалом Россия 1 планировал провести телемост Москва-Киев. Но национализм оказался в стране в очередной раз сильнее здравого смысла. Нацсовет по телевидению Украины назначил внеплановую проверку телеканала. Грозят отобрать лицензию. А журналистам телеканала и их семьям поступают угрозы.

Генпрокуратура Украины завела уголовное дело по статье о финансировании терроризма против телеканала NewsOne. Он вместе с телеканалом "Россия 1" планировал провести телемост Москва-Киев. Но национализм оказался в стране в очередной раз сильнее здравого смысла. Нацсовет по телевидению Украины назначил внеплановую проверку телеканала. Грозят отобрать лицензию. А журналистам телеканала и их семьям поступают угрозы.На стенах телеканала NewsOne — свобода слова от радикалов. В розовых тонах, под брутальную музыку. Манифест "Нацкорпуса" — Russia must die ("Россия должна умереть"). Дальше — дымный занавес. Полотно для антуража, а впереди — зажигательное файер-шоу. Сценарий отработанный, проплаченный. Эпилог уже у стен Национального совета:"На данный момент телеканал NewsOne находится в той позиции, когда после каждого выпуска новостей будет говорить: "Слава Украине".Лидеры мнений снаружи — атлеты и настоящие борцы. А что? Добро должно быть с кулаками. Внутри свободных мест нет. Члены Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания преподают уроки цензуры украинским журналистам с телеканала NewsOne."Если мы докажем факт разжигания вражды в украинском обществе, это будет вторая санкция к телеканалу, которая позволит нам обратиться в суд относительно аннулирования лицензии", — комментирует ситуацию член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Украины Сергей Костинский.Уголовное дело, обвинения в государственной измене и внеплановые проверки телеканала, а по сути — тест на благонадежность для конституционно независимых СМИ. Мгновенная реакция украинских властей на идею мирного диалога между людьми. Пять лет молчания могли прерваться голосами обычных россиян и украинцев. В прямом эфире сердечные "Здравствуй" и "Доброго дня" могли стать началом разговора, который так важен для миллионов."Я и представить себе не мог, что идея исторического гуманитарного телемоста между Киевом и Москвой закончится угрозами в адрес моих коллег Василия Голованова и Елены Кирик, а также членов их семей. Я хочу обратиться к президенту Украины Владимиру Зеленскому как к гаранту конституции. Вы должны сделать все возможное, чтобы "слуги народа" (журналисты, четвертая власть), а также члены их семей не пострадали", — такое видеообращение телеведущий Андрей Малахов разместил в своем Instagram.Но, похоже, в команде Зеленского решили ехать по ржавым рельсам Порошенко со старым соседом по койке – "Нацкорпусом". А это прямой путь в прошлое, где правда, похоже, и есть угроза национальной безопасности.Выходит, что мнение украинцев в прямом эфире властями расценивается как покушение на места в парламенте. Ведь до выборов в Раду осталось меньше двух недель. И самое время для антироссийской истерии.Словом, украинскому зрителю народные избранники настоятельно рекомендуют оставаться слушателем и разбираться разве что в качестве продуктов питания.А вот большая политика обычным людям не по зубам. Это блюдо для гурманов с депутатским мандатом и неприкосновенностью.