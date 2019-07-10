У канцлера Германии Ангелы Меркель произошел третий за короткий срок приступ во время официальных церемоний. На этот раз политику стало плохо во время встречи с премьер-министром Финляндии Антти Ринне.

У канцлера Германии Ангелы Меркель произошел третий за короткий срок приступ во время официальных церемоний. На этот раз политику стало плохо во время встречи с премьер-министром Финляндии Антти Ринне.Камеры журналистов в очередной раз сняли странный приступ Ангелы Меркель. Политика вновь начало трясти во время официальной церемонии. Наблюдатели отметили, что на этот раз дрожь была не такой сильной, как раньше, однако все равно выразили свое беспокойство относительно состояния здоровья главы немецкого правительства.В Кабинете министров поспешили в очередной раз успокоить общественность. По их словам, Ангела Меркель чувствует себя хорошо и ее встреча с Антти Ринне проходит по плану. Однако даже после этого заявления остались те, кто продолжил беспокоиться за политика. Дескать, слишком часто ей становится плохо на публике.