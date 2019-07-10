Актриса Екатерина Варнава исполнила откровенный танец на палубе туристического судна. Видеозапись она разместила в личном микроблоге в Instagram.

Актриса Екатерина Варнава исполнила откровенный танец на палубе туристического судна. Видеозапись она разместила в личном микроблоге в Instagram.Несколько дней назад артистка отправилась на отдых в столицу Нидерландов. Вместе с друзьями звезда совершила круиз по каналам Амстердама.В ролике, снятом на палубе туристического судна, Екатерина Варнава исполняет откровенный танец под песню Сергея Лазарева "Лови". На протяжении всей записи знаменитость пытается привлечь внимание друга, который сидит рядом, однако мужчина отказывается присоединиться к танцу.Позднее этот ролик разместил у себя сам исполнитель композиции. "Катюня в Амстердаме поймала волны ночного города.... или чего-то еще. Обожаю!!!", – написал Сергей Лазарев на странице в Instagram.Не всем пользователям пришелся по вкусу пост. Некоторые подписчики назвали поведение актрисы неуместным. "А что вы такая дерганая вечно? Вроде баба взрослая, а ведете себя как дура", "Катя, ты нормальная бываешь?", "Взрослая женщина, а в голове ветер", – написали комментаторы.Другие подписчики, наоборот, пришли в восторг от эротического танца . Они признались, что вдохновляются ее раскрепощенностью. "Где я была раньше и почему не подписана на вас? Я тащусь от ваших видосов. Продолжай, жги", "Это так круто, я иногда начинаю день с просмотра и повторения твоих танцев", "Всегда заряжаюсь позитивом от вас", – выразили мнение пользователи.