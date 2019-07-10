Американский актер Элмор Руал (Рип) Торн умер в возрасте 88 лет. Это один из ведущих и известных актеров своего поколения, удостоенный премии Эмми. Известно, что мужчина скончался в близком окружении в своем доме в Лейквилле, штат Коннектитут. Причина смерти пока не уточняется.

Американский актер Элмор Руал (Рип) Торн умер в возрасте 88 лет. Это один из ведущих и известных актеров своего поколения, удостоенный премии "Эмми".Об этом сообщает издание Vulture. Известно, что мужчина скончался в близком окружении в своем доме в Лейквилле, штат Коннектитут. Причина смерти пока не уточняется.Актерская карьера Элмора Руала началась еще с юношеского возраста. На протяжении всей деятельности Торна его высоко оценивали критики. Известность к актеру пришла после роли адвоката в комедии "Защищая твою жизнь", после которой его заметили и пригласили в американскую телевизионную комедию "Шоу Ларри Сандерса".Элмор Руал также известен своими ролями в "Коломбо", "Робокоп 3", "Без чувств", "Мария-Антуанетта", а также в нескольких частях фильма "Люди в черном".