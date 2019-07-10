ОУР УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Швеца Владимира Анатольевича, 17.04.1973 года рождения...

ОУР УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Швеца Владимира Анатольевича, 17.04.1973 года рождения, местонахождение которого неизвестно с 19 декабря 2018 года.Приметы: на вид 45-50 лет, рост около 175-180 см, плотного телосложения, волосы короткие, темно-русые, с проседью, имеется лысина, глаза серо-голубые.Особые приметы: татуировка на левой лопатке в виде мишени с надписью «Чекист не промахнись», выполненная голубыми чернилами.Одежда: зимняя куртка стеганая цвета хаки, джинсы голубого цвета, джемпер серого цвета, черно-коричневые ботинки, вязаная шапка серо-голубого цвета.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам: 8 (495) 601-00-08 или в службу «102» (с мобильных телефонов – 112).Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29