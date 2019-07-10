Прокуратура нашла множество нарушений

Прокуратура нашла множество нарушенийПрокуратура провела проверку в дошкольных образовательных учреждениях Гороховецкого района.Выяснилось, что в детском саду № 4 «Аленушка» не проводили ежедневный осмотр поваров, не контролировали температурный режим в холодильниках, два работника пищеблока не прошли ежегодную аттестацию на знание санитарных норм и правил.Кроме того, специалисты провели 5 отборов проб смывов и 2 пробы готовых кулинарных изделий - «салат из свеклы» и «жаркое по-домашнему». В пробах смывов с терки салатов, мясорубки и в пробе салата обнаружили кишечную палочку.Заведующая детского сада привлечена к административной ответственности, ей назначили наказание в виде штрафа в размере 5300 рублей. Нарушения устранены.