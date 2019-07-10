В полете столкнулись два самолета. Оба тренировочных самолета принадлежали ВВС Катара. Пилоты катапультировались. Подробности воздушного инцидента не приводятся, сообщает ТАСС.

В полете столкнулись два самолета. Оба тренировочных самолета принадлежали ВВС Катара. Пилоты катапультировались, их жизни ничто не угрожает. Подробности воздушного инцидента не приводятся, сообщает ТАСС.Ранее эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани пригласил президента США Дональда Трампа посетить крупнейшую на Ближнем Востоке базу ВВС США Эль-Удейд, которая находится на территории Катара.