В отношении продавца одного из ковровских магазинов возбуждено уголовное дело.

В ходе рейдовых мероприятий, проведенных сотрудниками отдела по делам несовершеннолетних Межмуниципального отдела МВД России «Ковровский» и общественниками в конце июня текущего года, сотрудниками полиции выявлен факт повторной реализации алкогольной продукции лицу, не достигшему совершеннолетия.Установлено, что 24 июня 42-летняя жительница районного центра, являясь старшим продавцом продуктового магазина, продала 14-летнему подростку бутылку пива. Своими действиями женщина нарушила п. 11 ч.2 ст. 16 Федерального Закона №171 от 22.11.1996 г. (запрет на розничную продажу алкогольной продукции несовершеннолетним). В ходе проверки полицейские установили, что ковровчанка ранее уже привлекалась к административной ответственности по ч. 2.1 ст. 14.16 КоАП РФ за аналогичное правонарушение.Отделом дознания МО МВД России «Ковровский» в отношении гражданки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 151.1 УК РФ (розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции, если это деяние совершено неоднократно).В отношении фигурантки избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.