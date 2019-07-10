Он может находиться в любом городе региона

Он может находиться в любом городе регионаВо Владимирской области без вести пропал 24-летний молодой человек. О местонахождении Ильи Карташова из Коврова неизвестно с 6 июля. Он может находиться в вашем городе!Приметы Ильи: рост 180 сантиметров, русые волосы, серо-голубые глаза.Он был одет в тёмно-синюю куртку, зелёный джемпер, тёмно-синюю футболку, тёмно-серые спортивные брюки и чёрные кроссовки.С собой у молодого человека был чёрный рюкзак и зонт.Если вам известно, где может находиться Илья, сообщите инфоргу: Екатерина Батурина - 8-920-926-24-08.