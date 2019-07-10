В Липецке пожарно-спасательные подразделения тушат возгорание в одном из цехов Новолипецкого металлургического комбината.

В Липецке пожарно-спасательные подразделения тушат возгорание в одном из цехов Новолипецкого металлургического комбината. Информация об этом появилась на официальном сайте ГУ МЧС России по Липецкой области.Как уточняется, сообщение о пожаре по адресу Липецк, площадь Металлургов, ПАО Новолипецкий металлургический комбинат, прокатное отделение, поступило на пульт в 2:05 по московскому времени. Пожарные, прибывшие на место ЧП, выяснили, что загорелась электропроводка электропомещения цеха динамной стали прокатного отделения завода.Пожару присвоен высший ранг сложности, о площади возгорания пока не сообщается. В борьбе с огнем задействованы 60 человек личного состава и 15 единиц спецтехники, передает ТАСС. По информации МЧС, в результате случившегося никто не пострадал.