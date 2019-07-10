10.07.2019

2019-07-10 17:55:26

В Сочи туристка упала с обрыва

Вечером 8 июля в Сочи туристка из Уфы сорвалась с обрыва. ЧП произошло в горах Красной Поляны. Об этом сообщает "Юга.ру" со ссылкой на пресс-службу МЧС.



Девушка гуляла по "Тропе здоровья", когда оступилась и скатилась по склону. При падении туристка не получила серьезных травм, однако выбраться самостоятельно из ямы не смогла. Тогда пострадавшая вызвала спасателей. Они вывели ее на тропу и проводили до отеля. Госпитализация девушке не потребовалась, передает .