Стражи порядка во время бесед с местными жителями раздавали информационные листовки.

В теплое время года на улицах все чаще можно увидеть велолюбителей всех возрастов. Велосипед – удобное средство для передвижения и активного отдыха. Только, зачастую, граждане не всегда внимательно относятся к сохранности своего двухколесного имущества. С наступлением велосезона учащаются и кражи велосипедов. Как правило, добычей злоумышленников становится двухколесный транспорт, оставленный гражданами на улице или в подъезде без присмотра.Чтобы уменьшить количество подобных хищений, сотрудники полиции постоянно проводят различные профилактические мероприятия, цель которых предупредить о существующей опасности лишиться имущества, а также познакомить граждан с основными правилами, которые помогут обеспечить его сохранность.Так, например, участковые уполномоченные ОМВД России по Судогодскому району провели беседы с местными жителями и раздали им листовки, содержащие элементарные правила по сохранению своего двухколесного транспортного средства.Прежде всего, стражи порядка призвали не оставлять велосипеды в подъездах, около домов на ночь, даже если имеется специальное запирающее устройство. Лучше забирать велосипед домой (можно расположить его на балконе). По возможности не стоит оставлять двухколесный транспорт без присмотра, даже если отлучаешься ненадолго или играешь неподалеку. Если посмотреть за велосипедом некому - обязательно нужно пристегнуть его специальным запирающим устройством. Также полицейские подчеркнули, что необходимо сохранять документы, полученные в магазине при покупке велосипеда. Если документов на велосипед по каким-то причинам нет – стоит переписать или сфотографировать серийный номер рамы (обычно он выбит снизу на кареточном узле рамы). Также желательно сделать фотографию велосипеда, и запомнить особые приметы – замененные детали, установленные аксессуары, наклейки, царапины и другие повреждения. В случае кражи эти меры значительно помогут в поиске.Кроме этого, полицейские обратили внимание родителей на необходимость проведения разъяснительных бесед с детьми о сохранности средств передвижения.