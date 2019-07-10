В Ульяновске возник пожар в здании правительства региона. Возгорание началось в чердачном помещении, затем огонь вырвался на крышу.

В Ульяновске возник пожар в здании правительства региона. Возгорание началось в чердачном помещении, затем огонь вырвался на крышу.В настоящее время пожарные смогли локализовать возгорание, рассказали ТАСС в пресс-службе председателя правительства Ульяновской области Александра Смекалина. В здании ведется проверка на предмет скрытых очагов огня.