В рамках совещания были подведены итоги служебной деятельности за первое полугодие 2019 года и обозначены задачи на предстоящий период...

Заместитель начальника ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенант внутренней службы Андрей Понорец провел совещание с руководителями подразделений по работе с личным составом столичного гарнизона.В рамках совещания были подведены итоги служебной деятельности за первое полугодие 2019 года и обозначены задачи на предстоящий период: рассмотрено состояние укомплектованности подразделений, уровень служебной дисциплины и законности.«Основой успешной и эффективной работы органов внутренних дел города Москвы является ее качественный кадровый состав, поэтому вопросы работы с личным составом имеют особое значение и требуют всестороннего внимания и вашего участия», – сказал Андрей Понорец, открывая совещание.Также на открытии совещания личному составу был представлен начальник УРЛС ГУ МВД России по г. Москве Руслан Ермаков. Андрей Понорец поблагодарил нового руководителя за ранее проделанную работу и пожелал успехов на службе.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве