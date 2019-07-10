Общий ущерб превысил 12,5 миллиона рублей...

«Следственной частью СУ УВД по Зеленоградскому административному округу ГУ МВД России по городу Москве окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении мужчины, обвиняемого в десяти эпизодах мошенничества.По имеющейся информации, злоумышленник под чужим именем познакомился с жительницей Зеленограда, вошел к ней в доверие и в течение нескольких лет под различными предлогами совершал хищение ее денежных средств. Он утверждал, что занимается бизнесом и обладает связями в силовых ведомствах, а затем сообщал ложные сведения о том, что ему необходимы деньги на лечение, выплату заработной платы рабочим, строительство объекта недвижимости и погашение задолженности. Потерпевшая передала ему свои сбережения, а также автомобиль иностранного производства, после чего мужчина перестал выходить на связь. Кроме того, установлено, что обвиняемый, представляясь действующим сотрудником спецслужб либо военнослужащим в отставке, предлагал родным и близким пострадавшей оказать содействие в покупке квартир в рассрочку по ценам ниже рыночных, а также поступить в престижные учебные заведения, оформить различные документы и прочие услуги. Не имея намерения и возможности выполнять взятые на себя обязательства, он обманным путем присвоил себе чужие деньги и имущество, а затем скрылся. Общий ущерб превысил 12,5 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частями 2, 3 и 4 статьи 159 УК РФ.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в мошенничестве задержан уроженец одной из стран Средней Азии. Судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Зеленоградский районный суд города Москвы для рассмотрения по существу», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.