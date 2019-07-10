О смерти Сергея Захарова стало известно в феврале. Однако лишь в мае легендарный исполнитель обрел последний покой.

О смерти Сергея Захарова стало известно в феврале. Однако лишь в мае легендарный исполнитель обрел последний покой.Всю свою сознательную жизнь Сергей Захаров прожил в Санкт-Петербурге. Поэтому подразумевалось, что и прощание с народным артистом состоится там же. Однако траурного мероприятия так и не случилось. Проститься с исполнителем удалось узкому количеству людей, причем в Москве."Захарова проводили в последний путь всего несколько человек, которые пришли в московский крематорий. Но и туда пустили далеко не всех. Когда стало известно о том, что Сергей умер, из города Николаева в Москву приехал целый автобус его поклонников – 60 человек. Но официальная жена певца их на прощание не пустила", – пожаловалась приятельница певца.Дальше – больше. Говорят, Сергей Захаров при жизни не раз говорил, что хотел бы быть похороненным на Комаровском кладбище. "Однажды он сказал: "Если я умру, хочу лежать рядом с Ильей Рахлиным". Этот человек – руководитель Ленинградского мюзик-холла – сыграл очень большую роль в жизни Захарова. Он всегда ему помогал. Именно Рахлин приложил все усилия, чтобы вытащить Сережу из тюрьмы. Захаров всю жизнь был ему благодарен", – рассказали в окружении певца.Но и тут не случилось. Несмотря на то, что для Сергея Захарова нашлось место на Комаровском кладбище, вдова отказалась его там хоронить. Говорят, она даже не стала устраивать вечера памяти певца.Вместо этого вдова увезла урну с прахом артиста домой в Зеленогорск, где Захаров несколько лет назад построил особняк. Там вдова в течение трех месяцев и хранила прах мужа, компетентно сообщает ."Все поклонники Сергея были в ужасе. Это в голове не укладывается: как можно три месяца держать урну дома? К тому же Сережа очень просил быть похороненным на Комаровском кладбище. Почему не выполнили его просьбу?" – задал риторический вопрос информатор издания. В итоге, поклонники узнали, что в конце мая похоронили на кладбище в Зеленогорске, пригороде Санкт-Петербурга.