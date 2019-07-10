Главный редактор радиостанции Эхо Москвы Алексей Венедиктов приехал в столицу Украины, чтобы передать президенту страны Владимиру Зеленскому письмо от матери арестованного главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. В нем содержится просьба о его освобождении.

Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов приехал в столицу Украины, чтобы передать президенту страны Владимиру Зеленскому письмо от матери арестованного главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского. В нем содержится просьба о его освобождении.Об этом написал в своем Telegram-канале Венедиктов. В посте сообщается, что он прибыл в Киев и привез письмо мамы Вышинского Ларисы Романовны президенту Украины Зеленскому.Главного редактора "РИА Новости Украина" задержали в мае 2018 года. Вышинскому предъявили обвинение в государственной измене, а также в незаконном обороте оружия. В мае того же года его арестовали сроком на два месяца, после чего мера пресечения продлевалась еще несколько раз. Сам Вышинский отвергает все обвинения, ему грозит тюремное заключение сроком до пятнадцати лет.