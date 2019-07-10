Владимир Познер не смог пройти мимо высказывания грузинского журналиста Георгия Габунии в адрес российского лидера. К слову, оскорбления телеведущего из Тбилиси взбесили многих звезд российского шоу-бизнеса.

Владимир Познер не смог пройти мимо высказывания грузинскогожурналиста Георгия Габунии в адрес российского лидера. К слову, оскорбления телеведущего из Тбилиси взбесили многих звезд российского шоу-бизнеса.Познер прокомментировал случившееся на своем личном сайте. Он написал, что ни у кого нет права кого-либо оскорблять, а тем более у журналиста."Ко мне продолжают обращаться с просьбой высказаться по поводу слов, сказанных ведущим канала "Рустави-2", господином Габуния, в адрес президента РФ Владимира Путина; я отказывался делать это, исходя из убеждения, что не надо обострять и так острую ситуацию. Но я все-таки хотел бы, чтобы не было сомнений в моей позиции", – начал Владимир Владимирович.По его мнению,каждый человек имеет право на свое личное мнение. Но использовать нецензурную лексику, оскорблять другого или других не имеет право никто – особенно журналист."В любой стране – по крайне мере, из мне знакомых – журналист, позволивший себе подобное, был бы уволен и вряд ли бы нашел работу в этой профессии", – высказался писатель.Он также отметил, что несмотря на то, что политика – грязное дело, все-равно должны присутствовать определенные границы. "Лично для меня господин Габуния перестал быть журналистом – не за антироссийскую позицию, на что он имеет право, а за нарушение принципов журналистики", – подытожил Познер.