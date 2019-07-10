Глава региона считает, что ему хватить семи замов

Глава региона считает, что ему хватить семи замовГубернатор Владимирской области Владимир Сипягин внёс в ЗакСобрание ряд проектов областных законов.В Уставе (Основном законе) Владимирской области он предлагает внести изменения в пункт 2 статьи 32, записав, что в структуру обладминистрации входят губернатор, 3 его первых заместителя, один из которых одновременно и занимает должность директора департамента финансов, бюджетной и налоговой политики, 4 заместителя (один из них руководит представительством обладминистрации при Правительстве РФ) и аппарат администрации. Получается, что предлагаемые изменения отражают сложившуюся схему региональной исполнительной власти. Инициатива Владимира Сипягина направлена на повышение эффективности деятельности администрации области и сокращение расходов.Владимир Сипягин также предложил депутатам принять новый Закон «О Губернаторе и администрации Владимирской области», который разработали с учётом требований федерального законодательства, и отменить старый одноимённый Закон.Кроме того, глава региона хочет внести изменения в Закон «О государственной гражданской службе Владимирской области», чтобы упразднить должность «Первый заместитель руководителя аппарата администрации Владимирской области», и создать новую должность – «Руководитель аппарата администрации Владимирской области».