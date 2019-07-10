В начале марта мужчина получил очередную крупную партию запрещенных веществ массой более 90 грамм

В начале марта мужчина получил очередную крупную партию запрещенных веществ массой более 90 граммЖителя Владимира обвиняют в незаконном сбыте наркотических средств.Мужчина приобретал в Москве наркотики растительного происхождения, которые продавал потом среди своих знакомых. Противоправную деятельность он осуществлял более года, наркотики перевозил на личном автомобиле.В начале марта мужчина получил очередную крупную партию запрещенных веществ массой более 90 грамм, которые привез во Владимир, однако его задержали полицейские.Вину в инкриминируемых деяниях владимирец признал лишь частично, пояснив, что наркотики приобретал для себя. Мужчине может грозить до 20 лет лишения свободы.