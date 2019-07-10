В начале марта мужчина получил очередную крупную партию запрещенных веществ массой более 90 грамм
В начале марта мужчина получил очередную крупную партию запрещенных веществ массой более 90 грамм
Жителя Владимира обвиняют в незаконном сбыте наркотических средств.
Мужчина приобретал в Москве наркотики растительного происхождения, которые продавал потом среди своих знакомых. Противоправную деятельность он осуществлял более года, наркотики перевозил на личном автомобиле.
В начале марта мужчина получил очередную крупную партию запрещенных веществ массой более 90 грамм, которые привез во Владимир, однако его задержали полицейские.
Вину в инкриминируемых деяниях владимирец признал лишь частично, пояснив, что наркотики приобретал для себя. Мужчине может грозить до 20 лет лишения свободы.