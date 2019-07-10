Во Владикавказе состоялась презентация футбольного клуба Алания. Частный клуб будет играть в зоне Юг второго дивизиона чемпионата России.

Во Владикавказе состоялась презентация футбольного клуба "Алания". Частный клуб будет играть в зоне "Юг" второго дивизиона чемпионата России.Новый клуб является частным. Все расходы п финансированию взял на себя бизнесмен Даниил Гуриев. Главным тренером назначен известный в прошлом футболист Спартак Гогниев.В 1995 году "Алания" выиграла чемпионат России. В 2014 году клуб обанкротился и прекратил свое существование. Через пять лет состоялось возрождение североосетинской команды.