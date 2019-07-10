Под предлогом снятия порчи фигурантки завладели денежными средства местной жительницы.

Следственным Управлением УМВД России по городу Владимиру направлено в суд уголовное дело в отношении жительниц Юрьев-Польского района 1949 и 1971 г.р. Женщины обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ (мошенничество).По версии следствия, следуя заранее распределенным ролям, в марте текущего года одна из злоумышленниц подошла на улице к 71-летней жительнице Владимира, и, уточнив состояние её здоровья, убедила в необходимости снятия, якобы, существующей порчи. Вторая фигурантка, находясь рядом, подтвердила способности «целительницы» и нужности обращения к её «услугам».Потерпевшая, поверив злоумышленницам, согласилась и передала им денежные средства в сумме 21 000 рублей.После поступившего в полицию сообщения о мошеннических действиях, сотрудники уголовного розыска провели комплекс мероприятий, в результате которого задержали злоумышленниц. В содеянном фигурантки сознались, пояснив, что планировали продолжить противоправную деятельность.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.