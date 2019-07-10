В автобусах билет стоит 24 рубля, в троллейбусах – 22 рубля
В автобусах билет стоит 24 рубля, в троллейбусах – 22 рубля
Сегодня, 10 июля, во Владимире подорожал проезд. Теперь билет в автобусе стоит 24 рубля, в троллейбусе - 22 рубля.
На прошлой недели решение о повышении тарифа принял департамент цен и тарифов. Но этим постановлением обладминистрация лишь разрешает перевозчикам поднять цены, а не обязывает.
«Владимирпассажиртранс», например, решил увеличить стоимость проезда в троллейбусах лишь на 1 рубль, а в автобусах - на 2 рубля.