В автобусах билет стоит 24 рубля, в троллейбусах – 22 рубля

В автобусах билет стоит 24 рубля, в троллейбусах – 22 рубляСегодня, 10 июля, во Владимире подорожал проезд. Теперь билет в автобусе стоит 24 рубля, в троллейбусе - 22 рубля.На прошлой недели решение о повышении тарифа принял департамент цен и тарифов. Но этим постановлением обладминистрация лишь разрешает перевозчикам поднять цены, а не обязывает.«Владимирпассажиртранс», например, решил увеличить стоимость проезда в троллейбусах лишь на 1 рубль, а в автобусах - на 2 рубля.