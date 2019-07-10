Стало известно, из-за кого рассталась звездная пара. Ирина Шейк и Брэдли Купер расторгли брак из-за близкого человека.

Стало известно, из-за кого рассталась звездная пара. Ирина Шейк и БрэдлиКупер расторгли брак из-за близкого человека.Российская топ-модель рассталась с голливудским актером из-заего мамы Глории Купер. Именно ее имя в разводных документах указанов качестве причины расторжения брака.Ирина Шейк с мужем долгое времяжили вместе с его мамой в особняке в Лос-Анджелесе. Такое соседствовызывало в семье напряжение, сообщает . Однажды модель не выдержала,и Куперу пришлось выбирать между супругой и матерью. Выбор был сделанне в пользу Ирины Шейк. В результате Ирина Шейк переехала с дочкойЛеей в Нью-Йорк.Напомним, о расставании Брэдли Купера и Ирины Шейк стало известно в середине мая этого года.В начале июня уроженка Еманжелинска Челябинской области забралаиз дома свои вещи.Как писали "Дни.ру", по слухам, разлад в отношенияхтоп-модели и актера наступил после фильма "Звезда родилась". СМИ писали отом, что между возлюбленным и Леди Гагой возникли романтическиеотношения.Послерасставания с Брэдли Купером ведет очень активную социальную жизнь.Модель стала чаще появляться в откровенных нарядах. По всей видимости, звезда хочетзаставить экс-избранника пострадать.