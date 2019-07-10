Американский боец смешанных единоборств, следующий соперник россиянина Хабиба Нурмагомедова Дастин Порье на русском языке назвал себя настоящим чемпионом.

Американский боец смешанных единоборств, следующий соперник россиянина Хабиба Нурмагомедова Дастин Порье на русском языке назвал себя настоящим чемпионом."Я – настоящий чемпион", – заявил Порье на видео, которое опубликовал боец MMA Арман Царукян, подписав "Дастин Порье дал ответку всем клавиатурщикам".Посмотреть эту публикацию в Instagram@dustinpoirier дал ответку всем клавиатурщикам