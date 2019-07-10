Актриса Нино Нинидзе прокомментировала слухи о своем романе с коллегой по цеху Максимом Виторганом. 27-летняя девушка не понимает, откуда взялись эти сплетни.

Актриса Нино Нинидзе прокомментировала слухи о своем романес коллегой по цеху Максимом Виторганом. 27-летняя девушка не понимает, откудавзялись эти сплетни."Почему люди сделали выводы по одной фотографии. Могусказать, что про личную жизнь я вообще не разговариваю. Я сейчас развожусь имне не до этого", – заявила артистка.Отметим, что в мае 2019 года стало известно, что брак Нино Нинидзеи актера Кирилла Плетнева рухнул. Говорили, что девушка была неверна супругу, якобыона состояла в интимных отношениях с сыном Федора Бондарчука – Сергеем. Болеетого, якобы эта интрижка и стала причиной развода наследника режиссера с супругойТатой Мамиашвили. Об этом сообщает .А на кануне в Сети появились фото, на которыхзапечатлена рядом с экс-супругом телеведущей Ксении Собчак – .Якобы актеров, держащихся за руки, приметили на ВДНХ, на спектакле"Нод".Отметим, что многие считают Нино и Максима отличной парой. Например,скандальный блогер Лена Миро уверена, что артисты составят отличный союз."И Максим, и Ниновоспитаны одинаково. Инфантильные постсоветские мажорики, дети известныхактеров. Одна среда обитания, одни интересы, одинаковые и морально-нравственныеориентиры", – сделала вывод обозревательница.