Актриса Нино Нинидзе прокомментировала слухи о своем романе
с коллегой по цеху Максимом Виторганом. 27-летняя девушка не понимает, откуда
взялись эти сплетни.
Актриса Нино Нинидзе прокомментировала слухи о своем романе
с коллегой по цеху Максимом Виторганом. 27-летняя девушка не понимает, откуда
взялись эти сплетни.
"Почему люди сделали выводы по одной фотографии. Могу
сказать, что про личную жизнь я вообще не разговариваю. Я сейчас развожусь и
мне не до этого", – заявила артистка.
Отметим, что в мае 2019 года стало известно, что брак Нино Нинидзе
и актера Кирилла Плетнева рухнул. Говорили, что девушка была неверна супругу, якобы
она состояла в интимных отношениях с сыном Федора Бондарчука – Сергеем. Более
того, якобы эта интрижка и стала причиной развода наследника режиссера с супругой
Татой Мамиашвили. Об этом сообщает .
А на кануне в Сети появились фото, на которых
запечатлена рядом с экс-супругом телеведущей Ксении Собчак – .
Якобы актеров, держащихся за руки, приметили на ВДНХ, на спектакле
"Нод".
Отметим, что многие считают Нино и Максима отличной парой. Например,
скандальный блогер Лена Миро уверена, что артисты составят отличный союз.
"И Максим, и Нино
воспитаны одинаково. Инфантильные постсоветские мажорики, дети известных
актеров. Одна среда обитания, одни интересы, одинаковые и морально-нравственные
ориентиры", – сделала вывод обозревательница.