НОТУ — Национальная общественная телерадиокомпания Украины – закрыла дорогу на детское Евровидение тем юным музыкантам, которые выступали в России после 1 января 2014 года.

НОТУ — Национальная общественная телерадиокомпания Украины – закрыла дорогу на детское Евровидение тем юным музыкантам, которые выступали в России после 1 января 2014 года. Оргкомитет также может снять с отбора ребенка, который планировал выступления в России или выступает там в настоящее время, передает РИА Новости.В 2019 году скандал разразился и вокруг отбора на основной конкурс Евровидения. НОТУ требовала, чтобы представитель Украины на конкурсе не имел гражданства России. Политики и эксперты сочли ситуацию излишне политизированной.В конце февраля стало известно, что Украина в Евровидении-2019 участвовать не будет: от конкурса отказались все исполнители, которые должны были ее представлять.