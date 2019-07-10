На сегодняшний день криптовалюта входит в нашу жизнь и явление это неизбежно, людям о ней в разной степени известно

На сегодняшний день криптовалюта входит в нашу жизнь и явление это неизбежно, людям о ней в разной степени известно. Хотя люди осознают ее важность, но большинство не понимают процесса. Многие компании, правительства стран, да и некоторые банки только начинают присматриваться, изучать и наблюдать за этим новым финансовым инструментом.

Криптовалюты - это цифровые или виртуальные валюты, работающие в качестве средства обмена на уровне от человека к человеку, позволяя осуществлять прямые платежи между людьми.

Немного истории

Несмотря на то, что криптовалюты существуют благодаря изобретению Сатоши Накамото с 2009 года, глобальным явлением они стали в 2017 году. Тогда, как передаёт портал LetKnow, цена Биткойна взлетела почти до 20 000 долларов США. 2017 год стал годом, когда торговля криптовалютой стала популярным вариантом инвестиций и источником активного дохода для людей во всем мире.

Финансовый крах ипотечного кредитования США после 2008 года дал мощный толчок развитию нового инструмента взаиморасчетов и на криптовалюту обратили особое внимание.

Понимание, что такое криптовалюта

Говоря проще, у криптовалюты нет физического выражения. Ее единицей выступает «Coin»- монета. Отличие от обычных денег, у криптовалюты нет материального подтверждения, она не выпускается государством и соответственно на нее не влияют ни политические, ни другие события и настроения. Не подлежат регулированию законодательствами стран. А вот в привычном нами понимании, доллары, рубли, евро и т.п. выпускаются государствами, и пополнить электронный счет в этих валютах можно только имея физически напечатанные деньги.

Благодаря тому, что криптовалюту не контролируют финансовые институты стран, она защищена надежно. Информация не находится в едином сервере, а код программы (крипто – электронная технология) распределен по электронным устройствам миллионов пользователей. Многие виды мошенничества здесь не пройдут.

В мире распространено более десятка различных криптовалют, которые стали популярными. Самой первой был биткойн. Вначале биткойн использовали в компьютерных играх. Постепенно интерес к этой криптовалюте возрос. Пользователи обратили внимание на анонимность, защищенность, децентрализацию.

Приобретение криптовалюты

Существуют три основных способа получить криптовалюту:



Можно купить ее на валютных биржах. Вам понадобится кошелек и набор ключей для ее хранения и обмена



Можно стать майнером и попытаться решить секретную головоломку для текущего блока



Можно выиграть. Появились игровые сайты. На них можно зарабатывать криптовалюту.



Пока еще только в некоторых странах за криптовалюту можно купить всё, дома, отпуска, образование и даже юридическую помощь. Ряд игровых сайтов принимают и обменивают криптовалюту.

Специалисты утверждают, что криптовалюта, может стать хранилищем ценностей, как золото в реальном мире.