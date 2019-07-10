В Незалежной дети стали жертвами политики.
В стране запретили участвовать в международном
музыкальном конкурсе тем из них, кто выступал в России.
В Незалежной дети стали жертвами политики.
В стране запретили участвовать в международном
музыкальном конкурсе тем из них, кто выступал в России.
Решение приняла Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ).
Теперь юные украинцы, выступавшие в России, не смогут представлять страну
на детском "Евровидении".
Согласно
местным законам, оргкомитет НОТУ имеет право отказать ребенку в отборе,
отстранить его или отменить результаты в случае, если он выступал на российских
концертах после 1 января 2014 года или планирует это сделать, передает
телеканал . Решение об изменении регламента было принято после случая с
певицей Maruv. Артистка должна была представить свою страну на "Евровидении-2019"
в Тель-Авиве.
Напомним,
победительница украинского национального отбора Maruv шокировала зрителей отказом от участия в "Евровидении-2019"
после того, как ее раскритиковали за гастроли в России и потребовали подписать
кабальный контракт. Ее примеру последовали и другие украинские артисты, в итоге
стране пришлось отказаться от участия в международном песенном конкурсе.
Напомним, представитель России Сергей Лазарев со своей
песней Scream занял третье место на "Евровидение-2019".
Второе место досталось итальянскому певцу Мамуду. Трансляцию
конкурса посмотрели 182 миллиона человек. Победителем
был признан голландский исполнитель Дункан Лоуренс.