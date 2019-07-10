В Незалежной дети стали жертвами политики. Там запретили участвовать в международном музыкальном конкурсе тем, кто выступал в России.

В Незалежной дети стали жертвами политики.Там запретили участвовать в международноммузыкальном конкурсе тем, кто выступал в России.Решение приняла Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ).Теперь юные украинцы, выступавшие в России, не смогут представлять странуна детском "Евровидении".Согласноместным законам, оргкомитет НОТУ имеет право отказать ребенку в отборе,отстранить его или отменить результаты в случае, если он выступал на российскихконцертах после 1 января 2014 года или планирует это сделать, передаеттелеканал . Решение об изменении регламента было принято после случая спевицей Maruv. Артистка должна была представить свою страну на "Евровидении-2019"в Тель-Авиве.Напомним,победительница украинского национального отбора Maruv шокировала зрителей отказом от участия в "Евровидении-2019"после того, как ее раскритиковали за гастроли в России и потребовали подписатькабальный контракт. Ее примеру последовали и другие украинские артисты, в итогестране пришлось отказаться от участия в международном песенном конкурсе.Напомним, представитель России Сергей Лазарев со своейпесней Scream занял третье место на "Евровидение-2019".Второе место досталось итальянскому певцу Мамуду. Трансляциюконкурса посмотрели 182 миллиона человек. Победителембыл признан голландский исполнитель Дункан Лоуренс.