Две жительницы Красноярска набросились на соседку и попытались ее задушить из-за громкой музыки, которую та включила.

Конфликт вспыхнул вечером 8 июля на улице Сады. 31-летняя женщина и ее 43-летняя подруга устали от громкой музыки из квартиры снизу и отправились поговорить с соседкой.Когда девушка открыла дверь, женщины набросились на нее, повалили на пол и стали душить. Ей удалось вырваться, вытолкнуть их в подъезд и закрыть дверь.На вызов приехали бойцы Росгвардии – они задержали агрессивных женщин и доставили их в отдел полиции, пишет "Красноярск Онлайн".