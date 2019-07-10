Ранее она уже привлекалась к административной ответственности за аналогичное правонарушение

Ранее она уже привлекалась к административной ответственности за аналогичное правонарушениеКовровские полицейские выявили факт повторной реализации алкогольной продукции лицу, не достигшему совершеннолетия.Установлено, что 24 июня 42-летняя жительница Коврова, работая старшим продавцом продуктового магазина, продала 14-летнему мальчику бутылку пива.В ходе проверки правоохранители узнали, что ковровчанка ранее уже привлекалась к административной ответственности за аналогичное правонарушение.В отношении женщины возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального УМВД.