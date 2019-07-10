Она сняла с его карты 37 тысяч рублей

Она сняла с его карты 37 тысяч рублейЖительницу Юрьев-Польского района обвиняют в краже денег с банковского счета. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.Несколько месяцев назад женщина, находясь в гостях у своего знакомого, похитила банковскую карту, с которой обналичила 37 тысяч рублей. Момент снятия денег зафиксировали камеры видеонаблюдения.Свою вину злоумышленница признала, пояснив, что решилась на кражу, чтобы вернуть долг.Уголовное дело направлено в суд.