Фигурантка похитила банковскую карту, с которой впоследствии обналичила 37 000 рублей.

Следственным отделом ОМВД России по Юрьев-Польскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летней местной жительницы. Женщина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража денег с банковского счета).По версии следствия, несколько месяцев назад обвиняемая, находясь в гостях у своего знакомого, похитила банковскую карту, с которой впоследствии обналичила 37 000 рублей. Момент обналичивания денежных средств был зафиксирован камерами видеонаблюдения.Фигурантка была задержана в результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий.Свою вину злоумышленница признала, пояснив, что похитила деньги для возврата долга.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.