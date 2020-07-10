Установлено, что в октябре 2012 года он приобрёл укороченный револьвер системы «Наган» 1895 года выпуска, и патроны к нему в количестве 7 штук. Хранил он это «добро» незаконно, так как

Установлено, что в октябре 2012 года он приобрёл укороченный револьвер системы «Наган» 1895 года выпуска, и патроны к нему в количестве 7 штук. Хранил он это «добро» незаконно, так как разрешения у него не было. Подсудимый вину признал полностью, раскаялся в содеянном. Соглашаясь с позицией гособвинения, суд назначил мужчине 2 года ограничения свободы. Теперь 52-летний