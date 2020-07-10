Причиной подорожания станет отсутствие инвестиций.

Цены на нефть в ближайшие годы могут превысить отметку в $100 и $150 за баррель, считают аналитики, опрошенные The Wall Street Journal. Это может произойти из-за сокращения добычи и снижения инвестиций в отрасль.Давление недофинансирования будет очень серьезным. Некоторым производителям будет реально сложно продолжать добычу. Планка в $150 за баррель может быть легко достигнута к 2025 году,— сказал Тревор Вудс из хедж-фонда Northern Trace Capital.Ричард Фуллартон из инвестиционного фонда Matilda Capital считает, что стоимость нефти может подняться выше $100 уже к концу года. Кристиан Малек из банка JPMorgan прогнозирует, что это произойдет в ближайшие два года. Он считает, что добыча нефти снизится на 5 млн баррелей в сутки (около 5% от уровня до пандемии). По его мнению, чтобы удовлетворить спрос нужно инвестировать в добычу $625 млрд к 2030 году.Нефть Brent последние дни торгуется на уровне $42–43, WTI — на уровне $39–40. В апреле котировки поставочных фьючерсных контрактов на нефть WTI упали до отрицательных значений. Из-за этого Мосбиржа решила запустить новую версию торговой системы с возможностью отрицательных цен на срочном рынке.