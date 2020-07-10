Будут играть, пусть и не на родной сцене. В областном театре драмы провели сбор труппы. Все вместе артисты и работники театра встретились впервые за несколько месяцев. Но совсем не так, как об

Будут играть, пусть и не на родной сцене. В областном театре драмы провели сбор труппы. Все вместе артисты и работники театра встретились впервые за несколько месяцев. Но совсем не так, как об этом мечтали. Сначала со сценой актёров разлучили коронавирусные ограничения, а недавно стряслась новая беда. В конце июня при проведении электротехнических работ в театре